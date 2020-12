Ferrara scrive: “Parlare di salvezza a fine novembre è una novità, ma almeno c’è un obiettivo”

Questa una parte del pensiero di Benedetto Ferrara sul quotidiano La Repubblica. La Fiorentina naviga in cattive acque dopo nove turni di campionato. L’obiettivo è già ridimensionato?

La buona notizia, si fa per dire, è che almeno adesso la Fiorentina ha davanti a sé un obiettivo preciso: salvarsi. Meglio così, perché se non hai qualcosa su cui concentrarti rischi di vagare nel vuoto e compicciare poco nulla. Certo, avremmo preferito viaggiare su altre strade, ma non è questione di ottimismo o pessimismo. Si chiama realismo. Lo sa bene Prandelli, allenatore che conosce l’arte della comunicazione.

Bastone dopo Benevento, mezza carota dopo San Siro e soprattutto il coming out sui 40 punti. Vecchia storia. Ritrovarsi a parlare di salvezza a fine novembre in ogni caso è una novità, perfino per una Fiorentina che da anni naviga nelle nebbie della noia e della mediocrità. Di sicuro è chiaro a tutti che dare un senso a questa squadra prevede un lavoro duro.

E le qualità dei singoli c’entrano ben poco. Manca il fuoco dentro, la situazione si potrebbe riassumere così. Le cause?

Diciamo che sono molteplici.

Intanto mancano i leader.