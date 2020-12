Ferrara scrive: “Ora la Fiorentina può ripartire: la squadra sa di cosa è capace”

Di seguito un estratto dell’articolo di Benedetto Ferrara su Repubblica Firenze in edicola oggi:

C’è un aspetto tecnico, c’è un aspetto tattico. E poi c’è quello esistenziale e ce n’è perfino uno teatrale, perché Firenze è un teatro a cielo aperto. E non dimentichiamoci l’aspetto emozionale. C’è davvero di tutto nella vittoria senza se e senza ma di Torino: la Fiorentina ha dominato, ha sorpreso, ha sconfitto la Juve e tutti i pronostici. Se è giusto dare il merito alle scelte di Prandelli e alla rigenerazione di un gruppo che fino al giorno prima non dava particolari segni della propria esistenza, ciò che resta di una notte davvero speciale è senza dubbio quel sorrisetto che ci siamo ritrovati stampato in faccia e quei cenni di condivisione affettiva che ci siamo scambiati per strada, in piazza, dal fruttivendolo o dal macellaio. Il carattere mancava e Prandelli ha lavorato su quello. La Fiorentina deve ancora crescere, e tanto. Ma da qui possiamo ripartite. I giocatori ora sanno di cosa possono essere capaci. Applausi per loro, che hanno restituito il sorriso alla città che li segue, li ama, anche quando sembra davvero difficile farlo.