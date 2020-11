Ferrara scrive: “Fiorentina senza fondamenta e con traguardi vaghi. La colpa non era solo di Iachini”

Il primo atto del Prandelli-bis più che portare una ventata di freschezza ed entusiasmo ha lasciato in dote molti dubbi, lo scrive Benedetto Ferrara (le sue parole in esclusiva a VN) su La Repubblica. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Non esiste un collettivo, cercare nemici immaginari altrove diventa un giochetto senza senso: i politici sordi, i giornalisti cattivi e tutto quello che la comunicazione in stile trumpiano ci ha mostrato in tempi recenti. Non deve sorprendere se il Benevento, squadra cosciente dei propri limiti ma anche dei propri obiettivi, lasci a terra una Fiorentina costruita senza fondamenta e con traguardi alquanto vaghi. Non hai potere, non hai orgoglio. Il tutto ti gioca contro, perché non c’è gioia, divertimento, voglia di mordere e nemmeno di correre. Un calcio maledettamente triste, quello della Fiorentina. Una tristezza che ha contagiato perfino il fenomeno Ribery, quello che tutti cercano per trovare una via che porti al gol. . Non si diverte, Franck, e alla fine diventa uno come tanti. Naturalmente Prandelli è il meno colpevole. E nessuno poteva pensare che fosse solo colpa di Iachini, che pure aveva le sue responsabilità. L’idea che tutto sia risolvibile acquistando un attaccante a gennaio è una idea superficiale. Il problema è che la Fiorentina è diventata una società (da molto tempo) poco ambita. E questo è il nodo più duro da sciogliere