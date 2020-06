Ferrara scrive: “Deludente affidarsi solo a Ribery. A Firenze si attende il calcio vero con un nuovo tecnico”

Benedetto Ferrara questa mattina su le pagine di Repubblica analizza la Fiorentina ed il tecnico Iachini dopo il deludente pareggio interno con il Brescia.

A Firenze il tema stadio ha distratto un pò tutti, compreso tecnico e squadra scrive Ferrara che si dice deluso per la prestazione tenuta ed il gioco espresso dalla squadra viola.

Affidare tutto ai piedi del fantastico Ribery, tenuto in campo quasi fino alla fine perché unico possibile creatore in campo oltre Castrovilli (il resto non si è visto) è un brutto segnale. Il francese ricorda quello bravo che in piazzetta chiedeva e riceveva sempre la palla dai compagni perché l’unico in grado di giocare a calcio sul serio. Settimane di lockdown per mettere tutto tra i piedi di un campione di 37 anni che non gioca da una vita è davvero imbarazzante.

Per la prossima stagione la Fiorentina ha deciso: il tecnico in panchina non sarà Iachini ma adesso serve concludere la stagione in modo sereno, ottenendo la salvezza il prima possibile per poi sperare di tornare a vedere ‘calcio’ nel capoluogo toscano.