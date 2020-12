“Prandelli dice: ora siamo questi. Giusto. E molto triste. Anche perché era difficile immaginare che una squadra con Amrabat, Bonaventura e Castrovilli a centrocampo non avesse la minima capacità di fare gioco. È questo il grande mistero“. Il problema dei viola, scrive Benedetto Ferrara sull’edizione fiorentina di Repubblica, non si limita più all’attacco, dove il solo Vlahovic non può bastare per ottenere una salvezza ma “è il concept aziendale e tecnico che fa venire molti dubbi“. Secondo il giornalista, anche il licenziamento del team manager Alberto Marangon fa riflettere, visto che era l’unico in grado di tenere i rapporti tra spogliatoio e società. Nella Fiorentina manca diplomazia e chiarezza, e sul quotidiano emergono dubbi anche sul finto ritiro – definito una “fiction inspiegabile” – concluso dopo soli due giorni ed “eterea dimostrazione di forza della società fatta più per far piacere ai tifosi che per vera strategia emergenziale“.

La confusione che regna, e che la Fiorentina non ammetterà mai, è un altro spunto di riflessione dell’articolo: “Cercare nemici ovunque pur di non ammettere le proprie mancanze è un atto di profonda debolezza. Insomma, sono tempi duri. È il gruppo che non funziona, un po’ perchè costruito male, un po’ perché c’è chi non vede l’ora di andare via, un po’ per via di una gestione, come detto, fino ad oggi piena di errori. Cambiare gli allenatori a volte funziona, ma solo se dietro c’è qualcosa di solido e organizzato“. Così come approssimativa è stata la cessione all’ultimo tuffo di Chiesa: per il giornalista, dare via il n° 25 e Sottil senza un vero sostituto è stato un passo falso difficile da giustificare.

Tra sogni e silenzi, la prima volta di Chiesa da avversario