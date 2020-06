Ferrara scrive: “Classifica e gol, enigma viola. Fiorentina senza certezze”

Torna (finalmente) il calcio giocato e domani sarà anche il turno della Fiorentina. Vi proponiamo un estratto del pensiero di Benedetto Ferrara oggi in edicola su Repubblica:

Il buio, il silenzio, il vuoto. E i tamponi, i numeri, i morti, la paura. Firenze ha attraversato il suo deserto, come tre quarti del pianeta. Lo ha fatto con dignità e coraggio, ma anche timore di non poter ripartire. E il pallone? Dov’è finito il pallone? Calciato nell’ombra di un altrove irraggiungibile, come quando da bambino tiri la palla in aria e lei non torna giù perché impigliata tra i rami di un albero. Lampi lontani: notizie di mercato improbabili, fazioni intorno a quel fantastico stadio del chissà dove. E i giocatori positivi, e i sospiri di sollievo. Ma cos’era il pallone in quei giorni tesi come un cross calciato come si deve? Niente. Nulla. Un confuso affannarsi dietro alle tv per provare a ricostruire un fake di se stesso pur di ricevere la paghetta che serve per non rischiare il tracollo. Niente di nuovo, solo l’ammissione lampante della propria fragilità.