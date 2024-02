Sulle pagine de La Nazione oggi in edicola, Benedetto Ferrara riparte dalla necessità di fare gruppo in casa Fiorentina visto il difficile momento della stagione. I viola avevano chiuso il girone di andata al quarto posto, prima di incappare in un inizio di 2024 buio e fin qui con un solo successo sul Frosinone. Obiettivo fare quadrato ora più che mai, con tutte le mosse possibili e a partire... dalla mensa aziendale. Vi proponiamo un piccolo estratto del suo pensiero.