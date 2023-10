Ferrara: “Lo spirito è tutto negli occhi di Nico. Parisi giocatore di livello”

Benedetto Farrara loda così il carattere di Nico in una serata difficile per la viola:

"Puoi dire che l’hai ripresa coi cambi, oppure che ha sbagliato con la formazione iniziale. La verità è che valgono entrambe le opzioni, così come vale la regola che la Fiorentina è Fiorentina quasi sempre per un tempo, e se questa volta è il secondo che ti permette di salvare almeno un punto e di esaltare i tuoi tifosi allora il bicchiere ti sembra mezzo pieno, ma sempre un punto è. Abbastanza incredibile l’atteggiamento spento per una cinquantina di minuti con sonnolenza difensiva plateale su due gol e un palo che ti salva la vita. Poi lo spirito della squadra è venuto fuori. Italiano ha provato a fare turnover senza riuscirci. Ma doveva provarci. Cambi a parte, comunque, basta guardare gli occhi di Nico. La Fiorentina migliore è scritta lì. Ps. Parisi giocatore del presente e del Futuro. Finalmente"