Ferragosto di mercato: Commisso cerca un colpo, anzi due, in attacco

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto sul mercato della Fiorentina in attacco. Commisso cerca il colpo importante, un volto nuovo al quale affiancarne un secondo per le corse esterne, dove già ci sono Chiesa, Boateng e Sottil. Llorente e Pedro i nomi usciti, prima di ogni mossa andrà comunque chiarita la posizione di Simeone, in bilico e al quale spetterà scegliere la sua prossima squadra. In virtù delle cessioni di Eysseric e Thereau sarà poi il turno dell’esterno offensivo: da non escludere del tutto De Paul, al vaglio Politano, si sono aggiunti alla lista Keita e Bergwijn.