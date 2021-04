Femminile, voglia di gioventù. Mister Cincotta verso l’Inter?

Le ultime indiscrezioni in casa Fiorentina Femminile parlano di una rinfrescata alla rosa e alla guida tecnica dopo le ultime partite della stagione

Come si legge oggi su Tuttosport, la Fiorentina Femminile veleggia verso un'estate di profondo rinnovamento, a livello sia tecnico sia tattico, improntato alla gioventù. Mister Antonio Cincotta è sul piede di partenza, e il quotidiano lo accosta all'Inter, che dal canto suo è ancora impegnata in Coppa Italia, e quindi non valuterà il futuro di Attilio Sorbi prima della fine della manifestazione.