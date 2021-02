Femminile, c’è il Derby prima di Manchester: viola ancora in emergenza

Sabato alle 14:30 la Fiorentina Femminile sarà di nuovo impegnata in Serie A contro la Florentia San Gimignano. Il derby in trasferta arriva dopo l’eliminazione in Coppa Italia, ma anche dopo tre vittorie consecutive in campionato, cui Mister Cincotta vorrà dare continuità. La formazione viola è ancora rimaneggiata, ma cerca slancio per affrontare al meglio l’andata degli ottavi di finale di Champions League, proibitivi, contro il Manchester City, il 3 marzo in Inghilterra. Lo scrive La Nazione.