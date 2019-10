Feltri su Ribery: “E’ un talento alieno”

Su Tuttosport il giornalista Vittorio Feltri “dipinge” il ritratto di Franck Ribery, sempre più leader della Fiorentina. Vi proponiamo alcuni passaggi dell’articolo:

Ribery appartiene a una speciale categoria di supereroi, quelli rotti. Ogni tanto nascono calciatori che in campo e fuori rappresentano di più che il tirare calci alla palla, per esempio incarnando con la loro storia un aspetto della vita degli uomini che non arriverebbe agli occhi di tutti se costoro non fossero diventati famosi. Questi giocatori esprimono un fascino particolare perché non fingono né si mettono in piedi su una cassetta della frutta agli angoli delle strade a spiegare la vita agli altri, non hanno la presunzione di insegnare alcunché: al contrario la indossano, esponendo senza intenzione alle telecamere i segna della nostra imperfezione e capacità di convertirla in gloria.

Ribery un po’ di paura la mette. Senza far luccicare coltelli in un parcheggio notturno, ma con giocate che esprimono al stessa rapida, inaspettata chirurgia. Perché, come Messi, come Ronaldo, pur non ameno la finezza delle soluzioni di Messi, né lo scintillo killer di Ronaldo, sta di nuovo dimostrando, a 36 anni, di essere un talento alieno.