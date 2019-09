Feltri: “Solo Orsato ha sentito i buu a Dalbert. Motivazione infondata per sospendere la gara”

Vi proponiamo alcuni passaggi dell’editoriale di Vittorio Feltri su Tuttosport: “In alcune circostanze però negli stadi accadono cose incomprensibili. Domenica per esempio, durante Atalanta-Fiorentina il direttore della partita ha sospeso l’incontro con una motivazione infondata: secondo Orsato, per altro molto bravo, si erano uditi provenienti dalle tribune espressioni razzistiche contro il viola Dalbert. I soliti buu. In realtà, a parte l’arbitro nessuno di coloro presenti alla competizione aveva sentito nulla. Può darsi che qualche scemo isolato si sia abbandonato a manifestazioni ostili verso il citato calciatore, ma non si è certo trattato di un fenomeno collettivo degno di un intervento drastico quale la interruzione della disputa. L’impressione nostra è che il razzismo non esista affatto, ciononostante venga identificato spesso anche laddove non ci sia”.