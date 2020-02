Feltri: “Caro Commisso, si rassegni ad accettare le regole”

Vittorio Feltri, noto giornalista, ha scritto un editoriale sulle pagine di TuttoSport, tornando sulla bufera tra Commisso e la classe arbitrale:

Mi stupisce che pure Rocco Commisso, presidente simpatico della Fiorentina, abbia dato fiato alle trombe della protesta vana. Lui che, avendo vissuto a lungo negli stati uniti, dovrebbe sapere un particolare: chi parla male dei giudici sportivi viene pressochè linciato. Non appena rientrato in Italia egli invece si è subito adeguato al vizio nazionale di dare addosso all’uomo che, avendo fischiato un rigore o due contro un club e a favore di un altro, passa per delinquente. […] Caro Commisso, si rassegni ad accettare regole che non sono discutibili finchè ci sono. Se non vanno bene si correggano, in attesa si rispettino