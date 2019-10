La Repubblica in edicola oggi racconta dell’ok da parte della giunta comunale all’esclusione delle operazioni necessarie alla costruzione dello stadio alla Mercafir dalla Vas (Valutazione ambientale strategica). In soldoni, significa che verrà risparmiato fino ad un anno per lo spostamento del mercato e per la costruzione dell’impianto. Di conseguenza, i tempi indicati nei giorni scorsi (quattro anni) possono essere rispettati. “Vedremo”, il mantra che risuona negli ambienti viola, concentrati ad oggi sul Centro Sportivo.

Quanto allo stadio, il costo dei terreni si aggirerà sui 15-20 milioni, da reinvestire subito nello spostamento del mercato: Commisso – si chiede il quotidiano – sarà disposto a spendere tanto?