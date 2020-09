Fascia sinistra, la Fiorentina ha scelto: è Sema il favorito. E oggi inizia il Borja-bis

Come sottolineato dal d.s. Pradè nella conferenza stampa della settimana scorsa (LEGGI), la Fiorentina sta cercando un vice-Biraghi per la corsia di sinistra. Secondo Stadio, tra papabili ci sono anche Barreca (SCHEDA) e Spinazzola (SCHEDA), ma senza dubbio il favorito è Ken Sema (SCHEDA) del Watford. La società viola sta lavorando sotto traccia per ottenerne il prestito e nel frattempo – sottolinea il quotidiano – si prepara a riabbracciare Borja Valero: oggi, per lo spagnolo, visite mediche, idoneità agonistica e se tutto va come deve andare un anno di contratto con possibilità di allungarlo di un’altra stagione tra dieci mesi.