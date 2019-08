Fascia Astori, stavolta nessun appello. Ha prevalso subito il buonsenso

Stavolta non c’è stato bisogno di appelli o di minacce, cuore e buonsenso hanno preso subito il sopravvento. La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina di continuare a usare anche per la prossima stagione la speciale fascia che indossava Astori. L’indimenticato Capitano ne aveva ricevute due dai rappresentanti dei quattro quartieri del calcio storico di Firenze e come scrive La Gazzetta dello Sport, una è sepolta insieme a Davide e l’altra la porterà al braccio chi ha raccolto il suo testimone all’interno dello spogliatoio e cioè Pezzella. L’ARGENTINO SARA’ SQUALIFICATO E DOMENICA AD INDOSSARLA POTREBBE ESSERE BENASSI