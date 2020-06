Falsa ripartenza, Fiorentina non all’altezza. Il Brescia gela Iachini

Contro il Brescia di Lopez pareggio amaro per la Fiorentina, il terzo consecutivo, ancora in rimonta. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, era accaduto anche col Milan sempre al Franchi. La spinta di Franck Ribery, 205 giorni dopo l’ultima partita giocata, non è bastata a ritrovare la vittoria. Il campione francese ha mostrato la strada da percorrere ma i compagni non sono riusciti a seguirlo. Nonostante la compagine gigliata abbia dominato il gioco per gran parte del match, è mancata la cattiveria sotto porta. Il Brescia ne ha approfittato, passando in vantaggio per poi disputare una partita di rimessa. Le rondinelle sono riuscite a strappare un pareggio che gela le ambizioni di riconferma di Iachini. Adesso il cammino si fa decisamente arduo. Sabato a Roma sarà sfida vera contro una Lazio in lotta per lo scudetto.