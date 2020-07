Fabbri, dopo i disastri contro Fiorentina e Parma arriva lo stop: fino a fine stagione?

Dopo gli errori in Lazio-Fiorentina e soprattutto Roma-Parma, per l’arbitro Michael Fabbri di Ravenna si profila uno stop che potrebbe essere più lungo del solito per un errore più pesante del solito: la mancata concessione del rigore per gli emiliani, dopo aver rivisto al monitor il tocco di braccio in area di Mancini. Un episodio che ha scatenato le proteste furenti del Parma e, davanti a un errore così palese, i vertici arbitrali starebbero pensando di tenere fermo Fabbri fino a fine stagione. La sensazione è che voglia essere un segnale diretto agli arbitri per invitarli a maggiore attenzione, in particolare nei casi da Var. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.