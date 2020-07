F. Franchi: “Nuovo stadio? Non sono imparziale, ma per essere competitivi…”

Intervistato da La Nazione, Francesco Franchi – figlio di Artemio, a cui è intitolato dal 1991 lo stadio Comunale di Firenze – ha parlato riguardo al futuro dell’impianto che si trova a Campo di Marte: “Stadio nuovo o ristrutturato? Questa domanda non può trovarmi lucido e neutrale. E’ sacrosanto per la proprietà della Fiorentina volere un impianto funzionale che permetta di incrementare la redditività e rendere Firenze e la squadra competitive in un’ottica europea. Finora se n’è parlato tanto ma non siamo a nulla e queste lentezze stanno facendo aumentare tensioni e polemiche”. Una ristrutturazione del Franchi potrebbe dunque, essere un “lenitivo”, permettendo di raggiungere l’obiettivo in tempi rapidi e valorizzando il patrimonio cittadino e del quartiere.

