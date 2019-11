Eysseric, Cristoforo o Dabo, chi completerà il centrocampo a Verona?

Il Corriere dello Sport ha provato ad ipotizzare il centrocampo della Fiorentina per la sfida contro il Verona, con Benassi che tra le riserve è il più sicuro della maglia da titolare, viste le squalifiche di Pulgar e Castrovilli. Tra i vari giocatori spesso impiegati nella precedente gestione, Montella potrà scegliere con chi completare il centrocampo, se Eysseric che ha fin qui ricevuto una sola convocazione, Cristoforo che non ha raccolto nemmeno un minuto in campionato, o Dabo che di convocazioni ne ha ricevute 0. Oltre ai tre c’è anche Zurkowski, giovane centrocampista di talento, che si sta inserendo con difficoltà nel calcio italiano.