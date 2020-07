Ex obbiettivi, Abidal vuole Blanc alla guida del Barcellona

Laurent Blanc, ex giocatore e tecnico fermo dal 2016, è stato un nome molto chiacchierato anche in ottica Fiorentina, con i viola che ci avevano provato prima di scegliere Iachini, e anche in estate avevano allacciato timidamente i rapporti. La pista si è poi raffreddata, e secondo quanto riporta l’Equipe, il tecnico ex PSG, è stato scelto da Abidal per guidare il Barcellona per la prossima stagione, quando i blaugrana saluteranno Quique Setien.