Europei verso il rinvio: ecco i viola che ci guadagnano

Non c’è ancora l’ufficialità, che potrebbe arrivare martedì, ma gli Europei potrebbero essere rimandati di un anno. Alcuni giocatori viola – scrive La Nazione – potrebbero beneficiare del rinvio. A cominciare da Castrovilli che guadagnerebbe ampie chances di convocazione, a patto che nel campionato 2020/21 riesca a confermare con la Fiorentina le ottime sensazioni fornite fino ad oggi. La stessa speranza che nutre Cutrone. Stesso discorso per Dragowski che se dovesse confermare quanto di buono fatto in questa stagione potrebbe diventare il terzo portiere della Polonia alle spalle di Szczesny e Fabianski, scavalcando così il bolognese Skorupksy; l’altro è Vlahovic che pur non essendo mai stato convocato assieme ai più grandi della Serbia (che tuttavia per approdare agli Europei dovrà prima superare nei playoff la Norvegia) è tenuto in grande considerazione dal ct Tumbakovic, che in rappresentanza della Fiorentina avrebbe chiamato Milenkovic per il torneo di quest’anno.