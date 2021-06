Europei da casa: Castrovilli ha voglia di riscatto

Castrovilli sfoga in campo la rabbia per il taglio dalla nazionale

Gaetano Castrovilli non è stato convocato per gli Europei. Sabato ha pubblicato sui social due foto in cui lo si vede in palestra al centro sportivo viola. Il centrocampista, sebbene sia tempo di vacanza, si tiene in forma, quasi a voler allungare i tempi dell'impegno fisico-atletico. Ha voglia di riscatto al termine di una stagione complicata, scrive il Corriere dello Sport. Il suo valore non è in discussione, è arduo pensare a Castrovilli lontano da Firenze. Due sono le strade possibili dopo una stagione non brillante: riscattarsi o cambiare. La Fiorentina ha le idee chiare, Gaetano di più.