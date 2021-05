Euro 2021, convocazioni vicine. Delusione in arrivo per i violazzurri?

Biraghi e Catsrovilli a rischio

L'11 giugno, gara inaugurale dei prossimi Europei si avvicina. Con essa, anche il momento delle convocazioni per la nostra Nazionale. In questo senso, potrebbe arrivare una delusione per i Nazionali della Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, infatti, Mancini è già al lavoro per formare il roster che parteciperà ad Euro 2021. Il CT rinuncerà difficilmente ad uno fra Cristante e Pessina. Servirà, dunque, un taglio e fra i maggiori indiziati ci sono anche Biraghi e Castrovilli, entrambi convocati per l'ultimo test. Gli altri nomi sono Lazzari, Politano e Bernardeschi.