Esordio per Sirigu? Complicato allo Stadium, possibile a Braga

Sirigu titolare contro la Juventus? Opzione complicata, ma per il match contro9 il Braga l'ex Napoli si candida per un posto

Il Tirrenosi sofferma sulla possibilità di vedere in campo Salvatore Sirigu nel match contro la Juventus.L'esordio dell'estremo difensore è improbabile nel match di domenica, mentre salgono le quotazioni per vederlo in porta nel match di giovedì contro il Braga. Insomma, Sirigu è pronto per dire la sua con la maglia viola.