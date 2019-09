Esodo viola: quasi mille tifosi a Marassi

A Genova in più di 800, tenuto conto anche di chi deciderà all’ultimo momento, potrebbero essere un migliaio i tifosi viola pronti a spingere la Fiorentina a cancellare quello zero in classifica figli del ko (con polemiche arbitrali) contro il Napoli, aspettando, dopo la sosta, la sfida contro la Juventus. L’Associazione Tifosi Fiorentini, come fatto sapere attraverso la propria pagina Facebook, ha organizzato un pullman diretto a Marassi, ma molti si muoveranno anche con mezzi propri. La missione è quella di cancellare il ricordo delle gare di campionato disputate in questa seconda era Montella. Ad eccezione della sfida di Coppa Italia col Monza, vinta in rimonta, in Serie A manca ancora il primo successo. Lo scrive La Nazione.

