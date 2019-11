Esodo viola a Verona domenica pomeriggio. Come scrive La Nazione, secondo le previsioni saranno più di duemila i tifosi della Fiorentina allo stadio Bentegodi, ma potrebbero essere molti di più, anche in nome di un gemellaggio che il recente caso per le espressioni di razzismo nei confronti di Balotelli sembrano non aver incrinato.