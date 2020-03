Lo scenario: un solo contagiato in Serie A potrebbe far saltare tutto il campionato

Avanti a porte chiuse, per il momento, ma il calcio italiano continua a navigare a vista. L’edizione de Il Corriere della Sera oggi in edicola dipinge lo scenario che si presenterebbe nel caso in cui un giocatore di Serie A, uno tra i mille professionisti che a vario titolo lavorano a contatto con le squadre o uno dei circa 30 arbitri impegnati fin qui dovesse risultare positivo al coronavirus. La risposta è semplice: si fermerebbe tutto e il campionato rischierebbe seriamente di non potersi concludere.