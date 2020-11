Emergenza in difesa, ma Pezzella vuole esserci a Parma

Che Parma sia la gara decisiva per Beppe Iachini è chiaro e acclarato. Il tecnico farà di tutto per restare aggrappato alla panchina viola, possibilmente vincendo e convincendo. Missione complessa, come scrive il Corriere Fiorentino, e con quali uomini? Senza lo squalificato Martinez Quarta e le possibilità di recuperare German Pezzella ridotte al lumicino. Il capitano ci proverà fino all’ultimo, oggi cercherà di forzare senza rischiare ricadute ma ma con la volontà di stringere i denti il più possibile. La scelta potrebbe ricadere su Igor, ma se Iachini sceglierà di optare per la linea a quattro il brasiliano siederà in panchina, lasciando spazio a Milenkovic e Caceres in mezzo.

A PARMA CON IL TRIDENTE, CORAGGIO E IDEE PER RIVITALIZZARE L’ATTACCO