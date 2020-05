Emergenza Coronavirus: ritiri e norme di sicurezza, i dubbi dei calciatori

Come riportato dal Corriere dello Sport, in caso di ripartenza molti calciatori non intendono considerare l’opzione di un ritiro blindato e prolungato. La soluzione di clausura, come definita dal quotidiano, potrebbe essere prevista nel protocollo sanitario per poter terminare il campionato. La categoria al momento non ha una voce compatta per farsi sentire, e ciò si è visto anche nella diatriba delle questioni contrattuali legate al taglio degli stipendi. Quest’ultima si è rivelata un’altra nota dolente che ha messo in difficoltà molte società. Tuttavia in questo momento complicato nessuno vuole andare allo scontro e si osserva attentamente ciò che succede all’estero per cercare un compromesso.