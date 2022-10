Elettrocardiogramma: più bassi che alti, ma la reazione c’è sempre. Ora costanza

In una delle molteplici analisi sulla partita di ieri tra Fiorentina ed Hearts, La Nazione fa presente che i risultati altalenanti facevano parte del dna della squadra di Italiano già nella scorsa stagione, con la differenza che gli alti erano molto superiori rispetto ai bassi. Il tratto comune, invece, è che la reazione dopo le sconfitte arriva sempre. Certo, sarebbe meglio se di reagire non ce ne fosse bisogno... I problemi si risolvono definitivamente, non a targhe alterne, dimostrando costanza, quel che veramente manca ai viola.