Ecco Piatek, è già pronto per i viola. E quel precedente in Coppa Italia…

Krzysztof Piatek è pronto per la Fiorentina. Per lui è arrivata la prima convocazione in Coppa Italia e c'è un precedente che fa ben sperare

Sarà una prima volta in viola per Krzysztof Piatek, convocato da Vincenzo Italiano per la trasferta di Coppa Italia. Come sottolinea il Corriere Dello Sport è ancora presto per vederlo partire dall'inizio in campo con soli due allenamenti nelle gambe, ma la sensazione è che il debutto possa arrivare a gara in corso. Il polacco si candida non solo come vice Vlahovic, ma anche come valida alternativa per provare a contendere al serbo la zona d'attacco. La convocazione è certamente un bel premio per l'ex Genoa e Milan, segno che ha subito mostrato grande spirito di sacrificio e abnegazione in pochi giorni.