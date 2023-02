Ecco perché Verona-Fiorentina vale doppio. Attesi mille tifosi

La Repubblica analizza sulle sue pagine la partita di stasera tra Verona e Fiorentina. Contro i gialloblu, infatti, i gigliati hanno una grande occasione. Gli avversari si trovano in terzultima posizione e lottano per non retrocedere, ed in caso di vittoria i viola allungherebbero in classifica portandosi a undici punti sopra la zona retrocessione. Un successo, oltre a spezzare il periodo negativo in campionato, consentirebbe alla Fiorentina di respirare e di sentirsi molto più tranquilla in vista delle prossime sfide, visto che, calendario alla mano, la squadra di Italiano poi dovrà affrontare il Milan e la doppia sfida col Sivasspor negli ottavi di Conference League e con la Cremonese in Coppa Italia. Italiano a caccia di punti pesanti, insomma, per potersi poi concentrare in maniera esclusiva sulle coppe, ma la ricerca della continuità passa per Verona, dove le insidie sono tante. Basti pensare che se la Fiorentina ha ottenuto due punti nelle ultime sei sfide di campionato, la squadra del tecnico Zaffaroni ne ha conquistati ben otto su altrettanti incontri. Italiano sa che un risultato positivo e netto contro il Verona varrebbe dunque doppio, per la classifica ma anche e soprattutto per la tranquillità di una squadra che non può permettersi di rimanere invischiata nei bassifondi e di avere ripercussioni sulle altre due competizioni al momento attive. Al Bentegodi sono attesi poco meno di mille sostenitori della Fiorentina e la loro spinta sarà decisiva.