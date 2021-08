Ecco Nico Gonzalez, mister 27 milioni: biglietto da visita, ma anche un peso

Nicolas Gonzalez è atterrato ieri mattina a Firenze

Il Corriere dello Sport si concentra su Nicolas Gonzalez, arrivato ieri a Firenze. L'argentino vuole riportare i colori viola nelle parti nobili della classifica e lui è stato presto proprio per questo. Non a caso è l'acquisto più costoso della storia del club con i suoi 27 milioni di euro e questo "peso" lo accompagnerà visibilmente, ma sarà anche un bel biglietto da visita. Ha 23 anni, un contratto fino a giugno 2026 e una missione: stupire nel tridente offensivo dove al centro troverà Vlahovic. Servirà ancora un po' di pazienza per vederlo in gruppo visto il protocollo sanitario e la necessità di iniziare ad inserirlo negli schemi di Italiano.