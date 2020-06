Ecco la Lazio: test complicato, ma servono punti. Altrimenti la Fiorentina rischia di impantanarsi

“Il contropiede di Beppe”. Titola così il Corriere Fiorentino in riferimento alla gara di questa sera tra Lazio e Fiorentina. Ecco una parte dell’analisi:

Contro lo storia, contro lo scetticismo, contro la gelida realtà dei numeri, e della classifica, contro le assenze. Contro la paura di ritrovarsi, ancora una volta, impantanati nella lotta per non retrocedere. Difficile, per la Fiorentina, immaginare un test più complicato di quello di stasera (ore 21,45) all’Olimpico, contro la Lazio, per provare a dimenticare quanto successo lunedì. Un pareggio, quello col Brescia alla prima di campionato dopo lo stop per il Covid, che ha complicato i piani di una squadra che sperava di (ri)partire forte, per presentarsi alla sfida contro Immobile e compagni con lo spirito leggero di chi può anche permettersi di sbagliare. E invece no. Oggi, i viola, hanno bisogno di punti. Lo sa bene Beppe Iachini. Inutile girarci attorno. Il mister è in bilico, e soltanto con un deciso cambio di marcia (nel gioco, e nei risultati) potrebbe ribaltare il proprio destino, e convincere la società a confermarlo anche per la prossima stagione.