Ecco la Coppa Italia: la Fiorentina non si nasconde, l’obiettivo è il trofeo

Eccola la coppa Italia. Si presenta, sulla strada dei viola, domani sera. Turno secco – ovvero, dentro o a fuori fine gara – contro il Parma. Non un avversario semplice semplice, per la verità, ma la Fiorentina non deve o può farsi rallentare da atteggiamenti di rispetto o di falsa prudenza. La coppa è un obiettivo. Punto. E lo è ancora di più se ci si ricorda che nella scorsa edizione, la squadra di Italiano è stata finalista e ha dovuto arrendersi solo alla maggiore qualità della corazzata Inter. Certo, per dovere di cronaca e per rispetto di quanto accadde nella scorsa edizione, la Fiorentina non ha dimenticato che la strada per la finale fu in qualche modo spianata da quella Cremonese miracolosa che riuscì a far fuori (dalla strada viola) prima il Napoli e poi la Roma. Questo anche per sottolineare una convinzione di tutti, ovvero che salvo super-sorprese, il cammino di quest’anno, nella direzione della finalissima, sarà sicuramente più complicato. Più in salita.Ma tant’è. La Fiorentina infatti considera la coppa Italia un trofeo da tenere ben centrato nel mirino. E che non si accavalla a quanto di buono si vuole continuare a fare in campionato e anche in Conference. Lo riporta La Nazione.