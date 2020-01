Ecco Cutrone: dovrebbe essere convocato per la gara contro la Spal

Ieri sera Patrick Cutrone (SCHEDA) è sbarcato a Firenze. Questa mattina si sottoporrà alle visite mediche. Come scrive La Nazione, l’ex Milan (che dovrebbe indossare la maglia numero 63) dovrebbe essere convocato per la gara contro la Spal, dove è possibile che il tecnico possa concedergli già qualche minuto in campo. La prospettiva più credibile è che il nuovo arrivato possa ritagliarsi uno spazio nel match coppa Italia contro l’Atalanta di mercoledì, quando potrebbe partire titolare. Alla ricerca dei suoi primi gol viola. Toccherà poi a Iachini, fra oggi e domani, capire se Cutrone potrà essere subito impiegato oppure la sua presenza nella squadra viola inizierà in punta di piedi. Sicuramente arriverà la convocazione e sicuramente il giocatore andrà a sedersi in panchina, ma non è da escludere a priori la possibilità che Iachini possa vederlo subito in campo con una maglia da titolare e quindi piazzarlo accanto a Chiesa. Coppia, quella composta da Chiesa e Cutrone che ha avuto precendenti importanti quando i due giocatori si sono ritrovati con la maglia azzurra della Nazionale Under 21.