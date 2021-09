Ecco Castrovilli 2.0: maturo, pronto e in forma. Italiano punta su di lui

Anche da Gaetano Castrovilli dipenderà molto del centrocampo della Fiorentina: Italiano ritrova un calciatore pronto e carico

Sulle pagine di Repubblica oggi in edicola troviamo un approfondimento legato a Gaetano Castrovilli e a una stagione che diventa molto importante per il numero 10 viola. Da lui ci si aspetta molto, anche alla luce di un campionato come quello scorso in cui ha reso meno del previsto: metteteci la pubalgia, la classifica difficile e la voglia di essere comunque decisivo. Il Castrovilli formato 2021/'22 è un'altra storia. Si presenta da campione d'Europa in caria, si è messo alle spalle i problemi fisici e a 24 anni entra nella piena maturità calcistica. Proprio in Nazionale ha saputo rimettersi in mostra, cogliendo le occasioni del CT Mancini, prima di rituffarsi nella sua viola a caccia di conferme. A lui Italiano chiede di inserirsi, provare la conclusione, ricercare il gol con continuità. E ora sì, la costanza sarà fondamentale: rendimento, prestazione, mentalità. Queste tre caratteristiche potranno fare ancor più grande Gaetano Castrovilli.