E’ un’Inter sbilanciata a destra: Fiorentina, attacca l’altro lato

La Repubblica è certa: Lukaku è il faro dell’Inter. Alla Fiorentina il belga ha segnato due gol in due partite, uno alla seconda di campionato e uno all’ultimo secondo in Coppa Italia. I difensori viola sono chiamati ad una prova meticolosa, non solo contro il numero 9 ma anche contro Lautaro e Sanchez, e soprattutto contro Hakimi, una vera spina nel fianco sinistro degli avversari dell’Inter. Biraghi non ha un cliente semplice. E accanto al marocchino agisce Barella, per cui anche Bonaventura sarà costretto a ripiegare in difesa.

Diverso il discorso dall’altra parte del campo: Young e Perisic stanno arrancando, non sono esterni naturali in un centrocampo 5 e possono andare in difficoltà se attaccati, con dietro una difesa fino ad ora tutt’altro che impeccabile, capitanata da un non irreprensibile Handanovic. Le due punte gigliate dovranno sfruttare ogni occasione e muoversi molto.