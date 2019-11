È una viola da trasferta, ma il Cagliari è un pessimo cliente…

La Fiorentina si prepara alla trasferta di Cagliari e domani partirà alla volta della Sardegna, ma come sottolinea il Corriere Dello Sport non sarà – almeno secondo i numeri – una trasferta semplice. Perché è vero che i viola sono reduci da quattro risultati utili lontano da casa – pari con Atalanta e Brescia e vittorie con Milan e Sassuolo – ma le statistiche contro i sardi sono impietose: solo 7 vittorie e 15 pari a fronte dei 40 precedenti totali. Tuttavia, gli otto punti conquistati fin qui testimoniano quanto la formazione di Montella sappia esprimersi bene anche fuori dal Franchi e, come ricorda il quotidiano, l’unica sconfitta arrivata fin qui sia stata quella contro il Genoa alla seconda giornata: la peggior partita giocata fin qui dalla Fiorentina con un mercato estivo ancora nemmeno concluso.

Ribery? È fra i migliori marcatori in trasferta ma sarà, ovviamente, squalificato. E allora spazio a Pulgar e Castrovilli, centrocampisti goleador: Montella crederà in loro.