E. Rossi: “Italiano il più sorprendente, fa capire l’importanza della gavetta”

Ezio Rossi , ex calciatore dell’ Hellas Verona , ha rilasciato un’intervista a L’Arena , nella quale parla così di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina :

“È il tecnico che mi ha sorpreso di più in Serie A. si è fatto la gavetta partendo dal basso, come me, che sono uno dei figli di Fascetti. Tutto quello che abbiamo ce lo siamo guadagnati. Italiano si è preso la Serie A partendo da lontano. E torno al concetto di “gavetta”, perché serve tantissimo”.