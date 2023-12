E Rocco paga, Beltran segna e costa. I suoi gol fanno felice anche il River

Il momento di Beltran è certamente proficuo, i suoi gol fanno felici Italiano, e il River Plate. Come ricordato dal Corriere Dello Sport il Vikingo in estate è costato 13 milioni, mentre gli altri 12 erano dei bonus. Va detto che da quello che filtra gli obiettivi fissati non erano impossibili, anzi. Sicuramente dalle parti del Monumentàl le reti fiorentine di Beltran vengono accolte con un certo untusiasmo. Mentre le tasche di Commisso gioiscono un po' meno, ma per i risultati questo ed altro