Non dimentichiamoci dell’esperienza: Ribery e Caceres sugli scudi

Dopo aver dedicato ampio spazio ai giovani, il Corriere dello Sport-Stadio si concentra anche sui giocatori d’esperienza a disposizione di Montella: l’Aeroplanino non ha mai avuto dubbi sull’impiego dei suoi leader, utili in campo e fuori per far crescere i colleghi meno navigati. Fino alla Lazio Caceres e Ribery hanno dominato il palcoscenico viola, e non è un caso se contro i biancocelesti la partita è stata persa senza loro due in campo. FR7 tornerà dopo la sosta, mentre il Pelado è in dubbio per Cagliari, dove, se non altro, si rivedrà Pezzella, un altro elemento di spessore.

Caceres e Ribery sono nati pure nello stesso giorno: 7 aprile 1983 e 1987, una coincidenza. I giovani hanno bisogno della loro guida per conoscere la strada che Martin e Franck hanno già percorso.