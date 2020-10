E Mancini risponde al Ministro: “Lo sport è un diritto, come la scuola. Si pensi prima di parlare”

La Gazzetta dello Sport riporta le parole in conferenza stampa del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che ha risposto alle considerazioni del Ministro della Salute Speranza (LEGGI):

Si dovrebbe pensare, prima di parlare. Lo sport è un diritto di tutti, esattamente come la scuola. E’ una parte importante della società, come l’istruzione e il lavoro. Lo sport è praticato da milioni di italiani. Resto della mia idea. Non sono condizionabile. Sono a favore della riapertura degli stadi in percentuale, come avvenuto in tanta parte d’Europa. In Polonia troveremo 25000 spettatori, forse di più e io sono solo contento.