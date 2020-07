E’ l’ora di Vlahovic. Per il serbo è arrivata l’ora della concretezza

Cutrone il suo l’ha fatto, con quattro gol e un assist. Koaumé ha dato segnali confortanti dopo la lunga assenza per il grave infortunio al ginocchio, “impreziositi” dal quasi gol al Torino. Ora – scrive il Corriere dello Sport-Stadio – tocca a Dusan Vlahovic. Dopo la ripartenza ha sofferto molto, si è preso un rosso e ora che non ci sono pressioni di classifica e si ritrova contro un avversario che concede spazi, il serbo deve riscattarsi e prendersi il palconscenico. Soprattutto in ottica futura: perché Vlahovic non ha mai nascosto di voler far parte del progetto viola, ma ora deve dimostrarlo sul campo.

PROBABILE FORMAZIONE: TOCCA A VLAHOVIC DAL 1′