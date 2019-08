L’arrivo di Milan Badelj dalla Lazio e l’accelerata per Sander Berge del Genk [LEGGI QUI] non chiude la strada che porta a Diego Demme del Lipsia e Valentin Rongier del Nantes. Come scrive La Nazione, a Fiorentina ha messo sul piatto dei due club una proposta e non la ritirerà prima che si arrivi all’annuncio ufficiale del croato e all’accordo con il norvegese.