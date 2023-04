E la città è in visibilio: ora i tifosi sognano due finali

Parallelamente ai risultati della Fiorentina, anche la città è in totale estasi del momento. Il marzo perfetto, l'aprile quasi, tanto che il poker di Poznan sembra ordinaria amministrazione. E i tifosi rispondono e sono pronti a seguire la squadra ovunque: in tanti hanno cominciato a guardare con speranza al prossimo 7 giugno, data della finale di Conference League a Praga e da più parti si pensa al cosiddetto "double" vista anche quella di Coppa Italia a Roma. Due obiettivi che paiono alla portata di questa Fiorentina. Inutile dire che ci sia prima la semifinale: in queste circostanze la razionalità non è di casa.

Tutti al seguito

Insomma, analizzando le reazioni è una piazza prontissima a seguire i suoi beniamini ovunque, con immagini di gol ed esultanze molto ben condivise per un'impresa da scrivere storica. I 10.000 pacchetti messi a disposizione dalla società per gli abbonati per le gare di ritorno con Lech e Cremonese sono andati letteralmente a ruba, con la caccia ai biglietti già cominciata. L'idea è quella di portare anche in coppa la media dei 32.000 spettatori vista in campionato, ma anche il sold-out a 40.000 non sembra impossibile.