“È inverno, ma per il folle mondo del calcio è come se fosse estate”

Vento freddo, giornate corte, plaid sul divano e brodini caldi sulle tavole. È inverno, eppure, per il folle mondo del calcio, - si legge sul Corriere Fiorentino - è come se fosse estate. Il Mondiale in tv, e i club che dopo un paio di settimane di vacanza riprendono a lavorare. Per tutti l’attesa di capire chi avrà saputo adattarsi e prepararsi nel modo migliore. C’è chi ha scelto di lavorare in città, come la Fiorentina o chi come l’Empoli ha preferito volare al caldo. Le venti squadre di A saranno sparse tra propri centri sportivi (Atalanta, Bologna, Cremonese, la stessa Fiorentina, Juve e Udinese), Spagna (Empoli, Sassuolo, Spezia, Torino), Turchia (Napoli, Sampdoria, forse Lazio), Malta (Inter) o, come il Milan, Dubai.