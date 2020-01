E intanto si infiamma il dibattito sul CS a Bagno a Ripoli

Proteste, richieste, risposte, suggerimenti: il Comune di Bagno a Ripoli, che ospiterà la nuova casa della Fiorentina, ha pubblicato tutto sul proprio sito ufficiale. Il Centro Sportivo che verrà non accontenterà tutti, vista la diversità delle richieste. C’è chi auspica un’unione tra sport e cultura, chi chiede più verde, chi un parcheggio, cose che ci saranno in effetti, ma se ne chiede di più. E poi ancora: dai dubbi sul terreno, giudicato eccessivo, alla proposta di una palestra da far utilizzare anche alla scuola Agnoletti. Ma la discussione vera sarà più avanti, quando, dopo il vaglio dell’iter urbanistico previsto per il 30 gennaio, ci saranno 60 giorni per le osservazioni vere e proprie.

“Modi e tempi sono giusti – afferma il sindaco Francesco Casini – l’obiettivo è dare i permessi a costruire già da inizio settembre. Punteremo su convenzioni per le scuole. Avere la società viola sarà un vanto per la città”. Lo riporta il Corriere Fiorentino.